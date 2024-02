„Optischer Blickfang“: Auch Land Kärnten verwendet KI-Bilder

In einer aktuellen Aussendung des Landes geht es um die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs). Kärnten, als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit, hat dazu bereits viele konkrete Maßnahmen umgesetzt – näheres dazu unten.

Kleine Anmerkung zieht Blicke auf sich

Jetzt zum interessanten Thema, das doch auf einer kleinen Anmerkung in der Fußzeile beruht. Der Presseaussendung ist nämlich ein Bild beigefügt, das den Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) mit einer Ausgabe des Regierungsprogramms „Zukunft Kärnten“ in der Hand zeigt. Mehr über das Regierungsprogramm selbst erfährst du hier.

©Screenshot Land Kärnten

Fotomontage von KI gemacht

Dass es sich aus den Bildkomponenten, Kaiser als Hauptmotiv und dem Hintergrund, um eine Fotomontage handelt, ist mit freiem Auge erkennbar. Der Hintergrund aber ist, so die Anmerkung des Landes Kärntens, von einer KI generiert worden. Die weiche Wasserzeichnung sowie die Wellen in den Solarpaneelen lassen erkennen, dass das Bild von einer Künstlichen Intelligenz stammt.

Zum ersten Mal KI-Bild verwendet

Für das Land Kärnten ist es, das erste KI-generierte Bild, das verwendet wurde, wie Landeshauptmann-Pressesprecher Andreas Schäfermeier auf Anfrage von 5 Minuten erklärt. Bildmontagen habe man hingegen in der Vergangenheit grundsätzlich schon des Öfteren verwendet.

„Ein Bild spricht mehr als tausend Worte“

Aber warum, wurde in diesem Fall zur KI gegriffen? „Ein Bild spricht bekanntlich ja mehr als tausend Worte. In diesem Fall wollten wir ein themenbezogenes Foto zum Thema Nachhaltigkeit haben, daher die Montage. Es soll ein optischer Blickfang sein, was auch gelungen sein dürfte“, so Schäfermeier. Er versichert weiter: „Es wird auch bestimmt nicht das letzte KI generierte Foto sein, das wir verwenden werden.“

©Land Kärnten

Kärnten als Nachhaltigkeits-Vorreiter

Nun, weg vom KI generierten Foto, hin zum eigentlichen Thema der Landes-Presseaussendung: Kärnten als Nachhaltigkeits-Vorreiter. Basis dafür sind die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die sogenannten Sustainable Development Goals (SDGs). Wie Landeshauptmann Peter Kaiser betont, hat Kärnten als erstes österreichisches Bundesland und erste Region in Europa sein Regierungsprogramm an den SDGs ausgerichtet.

Bereits getroffene Maßnahmen

Kärnten hat dazu bereits einige Weichenstellungen und Initiativen getroffen. Konkret wurde im Amt der Kärntner Landesregierung eine Nachhaltigkeitskoordination eingerichtet, die sich mit allen Landesabteilungen vernetzt. Weiter wurde die breite Zivilgesellschaft in Kärnten zum Beispiel über den Klimabeirat Kärnten eingebunden, der Ende November 2023 seine Arbeit aufgenommen hat. Dieser befasst sich bis Juni 2024 in drei Gruppen mit den verschiedensten Themen von Energie über Ernährung, Gesundheit bis hin zur Biodiversität. Intensiv hat sich Kärnten auch bereits mit der „Strategie klimaneutrales Gesundheitswesen“ des Gesundheitsministeriums befasst. Außerdem werden alle Förderungen des Landes laufend auf Nachhaltigkeitsaspekte hin überprüft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2024 um 11:39 Uhr aktualisiert