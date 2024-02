Landtagswahl in der Steiermark: Möglicher Termin in Aussicht?

Veröffentlicht am 17. Februar 2024, 11:36 / ©Land Steiermark/Binder

In einem klaren Bekenntnis zum Wahltermin spricht sich der steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) für den 24. November 2024 als Wunschtermin für die Landtagswahlen in der Steiermark aus. Diese Entscheidung erklärt er in einem Interview mit Steiermark TV. Drexler erwägt auch den 1. Dezember als Alternative, betont jedoch die Bedeutung, die Adventszeit von politischen Wahlterminen freizuhalten.

Anton Lang bevorzugt Landtagswahltermin im November

Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang von der SPÖ gibt ebenfalls an, den Monat November zu bevorzugen, hat jedoch noch keinen konkreten Termin festgelegt. Das Jahr 2024 verspricht somit ein entscheidendes Superwahljahr für die Steiermark zu werden, mit bedeutenden politischen Entwicklungen und einer klaren Ausrichtung auf dem Weg zu den Landtagswahlen.

©Stefan Leitner Auch Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang (SPÖ) bevorzugt den November-Termin.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2024 um 11:38 Uhr aktualisiert