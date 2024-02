Überraschend verstorben: Villach trauert um junges Schauspiel-Talent

Villach trauert um das junge Schauspiel-Talent Stefan Ofner: Im 30. Lebensjahr ist Ofner überraschend verstorben. Vielen dürfte sein Gesicht von Theaterstücken bekannt sein. Zuletzt wirkte er bei „Engelbert Dollfuß – die Auferstehung“ mit und tourte mit dem Theaterstück durch die Bundesländer. In einigen Wochen wäre er mit dem Stück in Villach aufgetreten, dazu kommt es leider nicht.

©Stadt Villach Stefan Ofner (dritter von links) gewann 2023 den Bruno-Gironcoli-Preis der Stadt Villach.

Große Trauer in Theater-Szene

Vor allem in der Theater-Szene herrscht große Trauer um das junge Talent. „Wir trauern um unseren lieben Freund und Schauspielkollegen Stefan Ofner, der völlig überraschend diese Welt verlassen musste. Du warst ein großartiger Mensch und ein echter Freund, Stefan, und hinterlässt eine große Lücke in der Kärntner Theaterlandschaft. Besonders auch bei Theater-Rakete, wo du seit 2019 in fast jeder Produktion mitgespielt hast“, schreibt der Verein „Theater-Rakete“ in einem berührenden Posting. Ofner hat vergangenes Jahr auch den Bruno-Gironcoli-Preis der Stadt Villach gewonnen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2024 um 13:05 Uhr aktualisiert