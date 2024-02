Skifahrer bietet noch Erste Hilfe an, dann ist er plötzlich weg

Veröffentlicht am 17. Februar 2024, 13:29 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Mader, Ringler

Die 20-jährige Ungarin unternahm am heutigen Samstagvormittag, dem 17. Feber, gegen 10.15 Uhr einen Skiausflug auf der Gerlitze. Bei einem Linksschwung fuhr ihr plötzlich ein unbekannter Skifahrer über den hinteren Bereich ihrer Ski.

Skifahrerin gestürzt

Die junge Skifahrerin stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Der Unbekannte bot ihr noch Erste Hilfe an, verließ aber unmittelbar darauf die Unfallörtlichkeiten, ohne seine Daten zu hinterlassen. Selbstständig musste die 20-Jährige die Pistenambulanz aufsuchen, sie wurde in weiterer Folge in das LKH Villach gebracht.