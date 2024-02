Mit neuem Selbstvertrauen:„Adler“ wollen in die Top 6!

Die Blau-Weißen haben sich mit der Galavorstellung zuletzt gegen starke Bozner sehr viel Selbstvertrauen geholt und wollen auch in Linz an diese Performance anknüpfen.

Neuzugänge machen sich gut

EC iDM Wärmepumpen VSV-Headcoach Marcel Rodman: “Ich war sehr zufrieden und freue mich für die Jungs. Sie haben im Training immer so hart gearbeitet, und endlich ist es auch im Match so richtig aufgegangen. Wir haben schon in etwa so gespielt, wie ich es mir vorstelle – modernes Eishockey eben, schnell, mit Zug zum Tor, mit viel Einsatz und Leidenschaft und dennoch defensiv kompakt. Ebenso haben wir mit viel Geduld agiert und waren auch entsprechend effektiv, haben unsere Torchancen verwertet. Die Neuzugänge, die allesamt eine ganz starke Leistung zeigten, haben sich perfekt ins Team eingefügt und viel Energie in unser Spiel gebracht. Aber: Der Sieg war wohl ein wenig zu hoch, deshalb müssen wir dieses Match gleich abhaken und uns voll auf Linz fokussieren. Linz ist sicher bärenstark, aber wir haben gesehen, dass wir jeden schlagen können. Der Wille ist entscheidend, und wir wollen auch morgen in Linz gewinnen!”

„Jeder Punkt zählt“

Headcoach Rodman hat heute intensiv mit den Vorbereitungen auf das Match gegen Linz begonnen. Wir haben natürlich den Gegner analysiert, viele Videos angesehen und ein kurzes Eistraining mit dem Schwerpunkt auf die Special Teams absolviert. Rodman: “Man merkt jetzt auch beim Training, dass das Selbstvertrauen zurück ist. Die Boys freuen sich schon wieder auf das nächste Match und sind mit vollem Einsatz bei der Sache. Es ist ja für uns schon wie in den Playoffs, jedes Match ist ein Schlüsselspiel, jeder Punkt zählt. Wir fahren jedenfalls nach Linz, um zu gewinnen!”

Neues Selbstvertrauen getankt

Auch John Hughes, der gegen Bozen gleich sechs Scorerpunkte erzielte und mittlerweile bei insgesamt 14 Toren und 45 Vorlagen hält (und somit auch ligaweit mit 59 Scorerpunkten die Statistik anführt), ist vom Team und dem Auftreten zuletzt absolut begeistert. Er warnt jedoch: “Wir dürfen uns über die gute Leistung gegen Bozen zwar freuen, mehr aber auch nicht. In unserem Kopf dreht sich jetzt alles nur mehr um das nächste Spiel, den nächsten Gegner. Und der heißt Linz. Die Oberösterreicher sind ein so starkes Team, das wird sicherlich nicht einfach. Aber wir haben jetzt neues Selbstvertrauen getankt, wissen, was wir können und wollen deshalb auch morgen drei Punkte holen!” In den letzten fünf Matches gelangen Hughes übrigens zwei Tore und acht Assists, ergibt eine Punkteschnitt von zwei Scorerpunkten pro Spiel.

Mehrere Adler verletzt

VSV-Headcoach Marcel Rodman wird in Linz weiterhin auf die verletzten Arturs Kulda und Marco Richter verzichten müssen. Zudem ist auch Maxi Rebernig mit einer Unterkörperverletzung bis auf Weiteres nicht einsetzbar. Außerdem ist ein Einsatz von Benjamin Lanzinger und Philipp Lindner fraglich. Übrigens: Im direkten Duell gegen die Oberösterreicher haben die Villacher die Nase vorn: Aus den letzten zehn Duellen gab es gleich sieben Villacher Siege. Wobei gleich fünf dieser Siege nur mit einem Tor Unterschied endeten. Zudem haben die “Adler” das letzte Match in Linz im vergangenen September mit 2:4-Toren gewonnen. Eine Niederlage gab es jedoch zuletzt auf eigenem Eis: Zu Jahresbeginn mussten sich die Blau-Weißen den Stahlstädtern zu Hause mit 2:5 geschlagen geben.

