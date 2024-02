Neue Flower-Power in Klagenfurt: Neuer Shop mit Trockenblumen eröffnet

Tamara Eichner, die Gründerin, hat ihre Begeisterung für Trockenblumen in ein florierendes Geschäft verwandelt. Inspiriert von der Vielfalt und Schönheit der Trockenblumen aus Deutschland und den Niederlanden, hat sie „Flowerstudio“ ins Leben gerufen.

Brautsträuße als Erinnerungsstücke verewigen

Das Geschäft zeichnet sich nicht nur durch ein umfangreiches Angebot an Trockenblumen aus, sondern bietet auch die besondere Dienstleistung an, Brautsträuße in Epoxidharz zu gießen und so einzigartige Erinnerungsstücke für die Ewigkeit zu schaffen. Neben den floralen Kunstwerken sollen Kunden auch handgefertigten Schmuck, Scrunchies und Haarbänder, hergestellt von lokalen Produzenten aus Klagenfurt erwerben können.