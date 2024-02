77-Jährige verletzt: Auto-Lenker missachtete das „Vorrang geben“-Schild

Veröffentlicht am 17. Februar 2024, 17:01 / ©RK/ Trummer

Gegen 13.30 Uhr fuhr ein 43-jähriger Auto-Lenker aus dem Bezirk Weiz auf der Gemeindestraße in Takern I, aus Richtung Eichkögl kommend, in nördlicher Richtung. Im Fahrzeug fuhren seine Gattin, 43 Jahre alt, auf dem Beifahrersitz und der 8-jährige Sohn auf dem Rücksitz mit.

Vorrang missachtet

An der Kreuzung mit der L366 wollte der Lenker nach links in Richtung Sommerberg/Westen weiterfahren. Der 43-jährige Lenker dürfte dabei das Vorschriftszeichen „Vorrang geben“ missachtet haben und beim Einbiegen kam es zur Kollision mit einer 77-jährigen Auto-Lenkerin aus Graz, die auf der L366 in Fahrtrichtung Osten/Markt Hartmannsdorf fuhr.

Eine Verletzte

Die 77-Jährige wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz Markt Hartmannsdorf ins LKH Feldbach verbracht. Die weiteren Beteiligten gaben an unverletzt geblieben zu sein. Eine Alkoholisierung wurde bei den Lenkern nicht festgestellt.

Stark beschädigte Fahrzeuge

Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall stark beschädigt und von einem Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die Freiwilligen Feuerwehren Hofstätten/Raab und St. Margarethen/Raab waren zur Fahrzeugbergung und Straßenreinigung mit fünf Fahrzeugen und 16 Kräften im Einsatz.