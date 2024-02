Notfall in der Innenstadt: Mann saß reglos hinterm Steuer

Veröffentlicht am 17. Februar 2024, 17:37 / ©pexels

Als die Streife am genannten Ort eintraf, stellte sie fest, dass in einem parkenden Fahrzeug ein 83-jähriger Mann aus Klagenfurt regungslos hinter dem Steuer sitzt. Die Beamten bargen den Mann aus dem Auto und begannen mit der Reanimation. Diese wurde von dem eintreffenden Rettungsdienst und einem Notarzt weiter fortgeführt. Der Mann wurde nach erfolgreicher Reanimation von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.