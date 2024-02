Kärntner bei Holzarbeiten schwer verletzt

Veröffentlicht am 17. Februar 2024, 17:42 / ©fotolia.com/Picture Factory

Im Zuge dieser Tätigkeit geriet ein Bloch ins Rutschen und erfasste den Mann. Dadurch erlitt er eine schwere Verletzung. Der Vorfall wurde von seiner Frau beobachtet. Sie verständigte sofort die Rettungskräfte. Der Mann wurde nach Erstversorgung in unwegsamen Gelände vom Rettungshubschrauber C 11 in das UKH Klagenfurt geflogen. Im Einsatz stand auch die FF Griffen mit sechs Personen.