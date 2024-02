Mann hat Sex ohne Kondom: Nun muss er vor Gericht

Veröffentlicht am 17. Februar 2024, 18:08 / ©Montage: Pexels & 5 Minuten

Der Grund: Der Mann hatte eine Krankheit und trotzdem ungeschützten Verkehr. In der Anklage heißt es genauer: „Einem Erwachsenen wird zur Last gelegt, im Sommer 2023 in Kenntnis seiner Hepatitis-C Erkrankung, ungeschützten Geschlechtsverkehr durchgeführt zu haben“.

„Gefährdung von Menschen“

Angeklagt ist das „Vergehen der vorsätzlichen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten“ nach dem Paragraf 178 im Strafgesetzbuch. Am Donnerstag, dem 22. Feber, muss sich der Kärntner nun deshalb vor Gericht verantworten. Vorsitz hat Richter Christian Liebhauser-Karl. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.02.2024 um 18:15 Uhr aktualisiert