Villacher Pensionist in großer Not: „Habe vier kalte Winter hinter mir“

Veröffentlicht am 17. Februar 2024, 19:18 / ©Montage: pexels & canva

Auf der Plattform „Go Found Me“ bittet der Pensionist um Hilfe. „Ich habe vier kalte Winter ohne angemessene Heizung überstanden (…) Stellt euch vor, ihr kommt aus einer schönen Dusche und habt das Gefühl, in einem kalten Lagerraum zu sein“, beschreibt er seine Situation. Von drei Heizkörpern hätte nur eine funktioniert – Hilfe von der Vermieterin kam keine.

Überleben mit 10 Euro pro Woche

Als die Miete dann um rund 54 Prozent stieg, war klar – er muss ausziehen. Das Problem: „Es gab eine dreimonatige Kündigungsfrist, und man konnte nur zum Ende eines Kalenderquartals kündigen“, erklärt er. Für ihn bedeutete das: Fünf Monate lang, doppelte Miete. Daraufhin musste der Villacher sein Bankkonto überziehen und in den schlimmsten Zeiten von rund 10 Euro pro Woche leben. Auch die Hoffnung auf einen Kredit von der Bank begrub er. „Mein PVA-Geld reicht nicht aus, um einen Kredit zu bekommen, und mein Nicht-EU-PVA-Geld wird nicht als Einkommen angerechnet, sodass es auch keinen Kredit gibt“, schildert er die Problematik.

„Ich gebe das Geld zurück …“

Nun bittet der Pensionist um 2.000 Euro, um seine Situation verbessern zu können. Sein Versprechen: „Ich gebe das Geld zurück, in dem ich anderen Bedürftigen helfen werde, plus 10 Prozent für meine Hilfe zu diesem Zeitpunkt“. Hier könnt ihr direkt spenden.