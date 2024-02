Alex Rehak wird mit dem Goldenen Ehrenzeichen in der Stadt Graz geehrt

In den 1970er-Jahren formierte sich die Band „Turning Point“, bei der Alex Rehak mit seinem extravaganten Bühnenoutfit aus einem zwölf Kilo schweren Spiegelsplitter-Anzug und Zylinder hervorstach. Die Gruppe tourte durch Europa und spielte mit Rocklegenden wie Deep Purple, Black Sabbath und anderen. Nach der Bandtrennung im Jahr 1974 setzte Rehak seine Karriere im Alleingang fort.

Erfolge und Innovationen

Alex Rehak produzierte Hits wie „Young, Strong & Healthy“ und schrieb mit dem Song „Hexen“ für die Landesausstellung auf der Riegersburg Ö3-Hitparade-Geschichte. Mit seiner 1986 mitbegründeten „Band für Steiermark“ feierte er Erfolge und brachte frischen Wind in die lokale Musikszene. Sein universelles Talent zeigte sich auch bei der Eröffnung der Fünften Special-Olympics-Welt-Winterspiele in Schladming, bei der er nicht nur Ideengeber, sondern auch für Drehbuch, Organisation und Regie verantwortlich war.

Vinyl-Sonderedition und Auszeichnungen

Anlässlich seines 65. Geburtstags am 27. April präsentiert Alex Rehak eine Vinyl-Sonderedition mit den Hits „Life is going on“ und „Easy Song of lalala“ aus dem Jahr 1971, gespielt von Turning Point mit neuen Musikern.

Ehrungen und Anerkennungen

Alex Rehak erhielt zahlreiche Ehrungen für sein Lebenswerk, darunter den EUROSTAR im März 2023, das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich, das Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark und den Österreichischen Schallplattenpreis „Orpheus“ für die meistverkaufte Schallplatte 1987. Am 28. Februar 2024 findet um 12.30 in den Räumlichkeiten des Grazer Rathauses die Übergabe des goldenen Ehrenzeichens statt.