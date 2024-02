Klagenfurterin wird Opfer von Kreditkartenbetrug in Dubai

Veröffentlicht am 17. Februar 2024, 21:11 / ©Montage: Canva Pro

Am 17. Februar 2024 um 11.27 Uhr und 12.25 Uhr bekam eine 29-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt jeweils eine Nachricht ihres Kreditkartenunternehmens, „dass die Transaktion genehmigt wurde“. Das Opfer hat aber keine Transaktionen durchführen lassen und auch keine bestätigt. Sie rief die Notrufnummer des Kreditkartenunternehmens an und ließ ihre Karte sperren. Laut Auskunft des Unternehmens wurden die Transaktionen in Dubai durchgeführt. Der Frau entstand ein Schaden von mehr als tausend Euro.