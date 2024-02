Straße gesperrt: Felssturz verursacht Unfall mit drei Autos

Veröffentlicht am 17. Februar 2024, 21:28 / ©BJFF-stock.adobe.com

Am 17. Februar 2024 gegen 18 Uhr lösten sich in Vordertheißenegg, Gemeinde St. Gertraud, Bezirk Wolfsberg, von einem Hang mehrere einzelne Felsbrocken und stürzten auf die Packer Bundesstraße (B 70).

Bundesstraße war gesperrt

Drei PKW, die von Süden kommend in Richtung Norden unterwegs waren, kollidierten mit dem abgerutschten Gestein. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Insassen der Autos blieben unverletzt. Zur Bindung von ausgetretenen Flüssigkeiten und Entfernung der Felsbrocken von der Fahrbahn standen die FF Theißenegg und die FF Frantschach mit insgesamt 23 Mann/Frau und vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Packer Bundesstraße (B 70) war im Bereich des Unfalles in der Zeit von 18.30 Uhr bis 19 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.