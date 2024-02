Dieb schlägt Tür ein und durchwühlt zwei Lokale in Velden

Am 17. Februar 2024 in der Zeit zwischen 14.30 Uhr bis 18 Uhr brach ein bisher unbekannter Täter durch Einschlagen eines Glasfensters in ein Lokal in Velden, Bezirk Villach, ein. Durch Aufbrechen zweier Türen gelangte er in ein weiteres Geschäftslokal. Die beiden Lokale wurden vom unbekannten Täter durchwühlt und jeweils eine Registrierkasse geöffnet. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit nicht bekannt.