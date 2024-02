Kärntner stellt neuen Hallenrekord in den USA auf

Veröffentlicht am 18. Februar 2024, 07:10 / ©Joel Leindecker /KK

Der LAC-Klagenfurt-Athlet Felix Grave verstärkt zurzeit das Team der Midland University in Nebraska. Beim „Mount Marty Last Chance“ in Yankton/South Dakota verbesserte er den Kärntner Hallenrekord über die Meile gleich um neun Sekunden auf 4:48,67 Minuten.