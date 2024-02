Verfolgungsjagd: Alkoholisierter 21-jähriger Mann entwendet Auto

Um 3.40 Uhr sahen Beamte das Auto in Althofen. Er fuhr zu schnell in Richtung Guttaring. Als er die Polizei bemerkte, flüchtete er in eine Nebenstraße. Dort parkte er das Auto unbeschädigt und rannte weg. Er versuchte, sich in einem Wald zu verstecken, wurde aber gefunden und festgenommen. Ein Alkotest beim Fahrer war positiv. Er hat keinen gültigen Führerschein. Er wird der Staatsanwaltschaft Klagenfurt und der Behörde gemeldet, wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind.