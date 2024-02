caRINDthia: Erfolgreiches Jahr für Kärntner Jungzüchter

Ende Februar ging es in die Schweiz, wo Tier & Technikmesse und Spitzenbetriebe besichtigt wurden. Im März wurde das Bundes-Jungzüchter-Championat in Traboch abgehalten. Stefan Oberguggenberger gewinnt in mehreren Kategorien sowie auch Manuel Grafenauer und Stephanie Zarfl. Anfang April richtete caRINDthia die Kärntner Landesrinderschau in St. Donat aus. Die Jungzüchter zeigten sich im Ring und verpflegten die Gäste. Für vier Jungzüchter ging es Ende August nach Belgien zur Jungzüchterschule. Sie erreichten den siebten Platz. Mit fünf Rindern wurde im Oktober am Jungzüchter-Event in Osttirol teilgenommen. Stephanie Zarfl, Martin Schwinger und Stefan Oberguggenber sicherte sich Siege verschiedenster Kategorien.

Vom Stammtisch bis zum Bambinitag

Beim Landes- und Bundesentscheid der Agrar- und Genussolympiade waren die Jungzüchter auch dabei. Im Frühjahr beweisen sich die Bambinis bei einem Zeichenwettbewerb. Der Vorstandsworkshop gemeinsam mit Flow-City in Lungau fand im Mai statt. Am Weltmilchtag präsentierten Sophie Schützenhofer und Stephanie Zarfl die Jungzüchter. Mit „Blitzlicht durch die Produktkennzeichnung“ und „Triple-A“ wurden die Stammtische im Juni und September abgehalten. Mitte August gab es eine Grillfeier. Im selben Monat fand der Wandertag mit den Murtaler Jungzüchtern in der Steiermark statt. Der Bambinitag in Ober- und Unterkärnten, wo Kinderherzen gewonnen wurden, war im Herbst. Ende des Jahres gab es die Late Christmas Party im Maltatal, mit Ausklang beim Trefflingerwirt. Neben eigenen Veranstaltungen wurden auch Rinderschauen in Tirol, Salzburg und Südtirol besucht. Es nahmen einige Jungzüchter am Jungzüchter-Profi teil. Julia Klammer, Annalena Schurian und Hannah Missoni konnten ihn erfolgreich abschließen.

Neue Persönlichkeiten im Team

Nach Jahren im Vorstand verabschiedeten sich Martin Jessenitschnig, Annalena Schurian und Laura Fischer. Ihre Nachfolger sind Chiara Obermoser als Kassierin, Sophie Schützenhofer als Kassierin-Stellvertreterin und Georg Koch als erweitertes Vorstandsmitglied. Stephanie Zarfl bleibt Obfrau, unterstützt von Moritz Rettl und Gregor Tschernitz als Obfrau-Stellvertreter. Julia Klammer und Melanie Pirker behalten ihre Positionen als Schriftführerin und Schriftführerin-Stellvertreterin. Jennifer Zarfl, Andreas Mikitsch und Mathias Schmölzer vervollständigen den Vorstand als erweiterte Vorstandsmitglieder.

Ehrengäste

Ehrengästen wie Albert Petschar, der Obmann der Kärntner Milch, Daniel Pirker und Alfred Possegger von caRINDthia, Herbert Stefaner und Hans Kohlmayer vom Vorstand der Genossenschaft caRINDthia waren geladen. Kohlmayer teilte die Rinderzucht Austria Medaillen an die Jungzüchter Stefan Oberguggenberger (Gold), Manuel Grafenauer (Silber) und Stephanie Zarfl (Bronze) aus. Das Highlight des Jahres 2024 wird der Kärntner Jungzüchter Grand Prix im November sein.