Wer erhielt 2023 die österreichische Staatsbürgerschaft?

Veröffentlicht am 18. Februar 2024, 10:31 / ©Montage: Canva Pro

Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria, sagt, dass die Zahl der Einbürgerungen von NS-Opfern und deren Nachkommen um 17,7 Prozent auf 7 975 gefallen ist. Die Einbürgerungsrate blieb 2023 bei 0,7 Prozent, gleich wie 2022. Unter den 2023 Eingebürgerten waren 7 975 Opfer des Nationalsozialismus und deren Nachkommen. Davon lebten 98,9 Prozent im Ausland. Die meisten stammen aus Israel, den USA und dem Vereinigten Königreich.

9,2 Prozent mehr Bürger im Jahr 2023

Einbürgerungen von in Österreich lebenden Personen stiegen um 9,2 Prozent auf 11 898. 3 836 in Österreich geborene Personen wurden eingebürgert, das sind 19,2 Prozent der Fälle. 50,3 Prozent der Eingebürgerten waren Frauen und 32,7 Prozent waren unter 18 Jahre alt. Viele kamen aus Syrien, der Türkei, Bosnien und Herzegowina sowie Afghanistan.

Zuwächse in den meisten Bundesländern

In manchen Bundesländern gab es mehr Einbürgerungen als im Vorjahr. Die größten Zuwächse waren im Burgenland, der Steiermark und Oberösterreich. In Kärnten und Wien sank die Zahl der Einbürgerungen. Die meisten Einbürgerungen erfolgten aufgrund eines Rechtsanspruchs (76,8 Prozent). Dazu gehören Menschen, die mindestens sechs Jahre in Österreich lebten und als gut integriert gelten, sowie politisch Verfolgte und ihre Nachkommen.