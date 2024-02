Drogenfund nach Einbruch: 18-Jähriger mit „Drogen-Rucksack“ erwischt

Veröffentlicht am 18. Februar 2024, 14:39 / ©Montage: Pexels/Matt Hardy

Am Samstag, dem 17. Februar 2024, um 16.05 Uhr wurde die Wiener Polizei zu einem leerstehenden Haus in Wien-Simmering gerufen, da unbekannte Personen offenbar versuchten einzudringen. Beim Eintreffen der Beamten konnten zwei Männer in der Nähe des Hauses wahrgenommen werden. Einer der Männer, ein 18-jähriger österreichischer Staatsbürger, ergriff die Flucht, wurde jedoch nach einer kurzen Verfolgung gestoppt.

82 Gramm Cannabiskraut im Rucksack entdeckt

Bei der Durchsuchung seines Rucksacks stießen die Beamten auf eine erhebliche Menge Suchtmittel, vermutlich Cannabiskraut, insgesamt 82 Gramm. Die illegalen Substanzen wurden sichergestellt, und der 18-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Nach einer Vernehmung wurde der Tatverdächtige gemäß Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.