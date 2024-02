Vorsicht vor Rip-Deals: Betrügerbanden nutzen Luxusgüter als Köder

Die Banden nutzen Rahmengeschäfte als Vorwand, um Vertrauen aufzubauen. Dabei wird beabsichtigt, die Luxusgüter unbemerkt durch wertlose Ware zu ersetzen. Selbst beim Verkauf von Immobilien und Autos schlagen die Täter zu, wobei „Vermittlungsprovisionen“ oft in Kryptowährung oder Gold gezahlt werden. Nach geleisteter Provision erfolgt keine Zahlung.

Schutzmaßnahmen: Bei Misstrauen sofortige Meldung an die Polizei und Abstand von anstehenden Geschäften nehmen.

Verkaufe Luxusgüter nicht im Ausland, um Risiken zu minimieren.

Misstrauen bei potenziellen Käufern, die nicht über den Kaufpreis verhandeln wollen.

Durchführen von Nachforschungen über Geschäftspartner, Einholen von Referenzen bei Verkäufen von Luxusgütern.

Anzeigeerstattung nach einem Rip-Deal sowohl im Ausland als auch im Inland.

Geschäftsfrau aus Wien fällt Rip-Deal zum Opfer

Eine 58-jährige Betreiberin eines Geschäfts für Innenausstattung wurde Opfer der ausgeklügelten Betrugsmasche. Schon im November 2023 wurde sie von einer vermeintlichen ausländischen Firma kontaktiert, die dutzende Ferienhäuser ausstatten wollte. Ein persönliches Treffen in Brüssel im Februar endete mit einer Einigung und der Vereinbarung einer Vermittlungsprovision, die die Geschäftsfrau in Goldmünzen leisten sollte.

Gold-Übergabe endet in Betrugsfall

Die Übergabe des Goldes in ihrem Wiener Geschäft am Samstag, dem 10. Februar 2024, nahm eine dramatische Wendung. Ein Mann der ausländischen Firma überprüfte das Gold, verpackte es angeblich und vereinbarte, die Schachtel bis zur Überweisung der Auftragssumme in einem Safe aufzubewahren. Als er nach der angeblichen Überweisung nicht zurückkehrte, öffnete die Geschäftsfrau das Paket und entdeckte wertlose Metallmuttern.

Betrugsmasche lässt Firma im Dunkeln verschwinden

Die vermeintliche Firma war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erreichbar. Die 58-Jährige erstattete Anzeige, und das Landeskriminalamt Wien, Rip-Deal Unit Vienna, übernahm die Ermittlungen. Erste Hinweise deuten darauf hin, dass die Tätergruppierung bereits in Europa aktiv war und der Mann, der den Betrug in Wien durchführte, möglicherweise seine Hintermänner um einen Teil der Schadenssumme betrogen haben könnte. Die Polizei arbeitet intensiv an weiteren Ermittlungen, auch in Zusammenarbeit mit ausländischen Behörden, um diesem Phänomen des Rip-Deals auf den Grund zu gehen.