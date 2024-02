Steht ehemaliges Bollwerk in Liezen vor einem möglichem Comeback?

Veröffentlicht am 18. Februar 2024, 16:05 / ©Screenshot "google streetview"

Obwohl ein potenzieller Käufer, ein „sehr bekanntes österreichisches Unternehmen“, bereits seit einem Jahr Verhandlungen führt, stehen behördliche Genehmigungen noch aus, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Ex-„Bollwerk“ vor Vermarktung, aber mit Reparaturhürden

Im Juni 2021 übertrug der frühere Besitzer, Martin Fritz von der Bollwerk-Gruppe, das Gebäude für 1,42 Millionen Euro an den oberösterreichischen Immobilienentwickler Florian Berger von der „Berger Assets GmbH“. Berger plant, das Objekt zu vermarkten, doch Reparaturen am undichten Dach sowie der fehlenden Heizung stehen vor der Verwertung an.

Verhandlungen und behördliche Hürden verzögern Abschluss

Während die Verhandlungen mit dem potenziellen Käufer bereits ein Jahr dauern, betont Berger, dass die Verzögerung nicht an den Vertragsverhandlungen, sondern an fehlenden behördlichen Genehmigungen liegt. Der Name des Unternehmens und weitere Details werden nicht genannt.

Behördliche Funkstille

Überraschenderweise gibt es keinerlei Anfragen oder Anträge bezüglich des Projekts im Liezener Gemeindeamt oder der Bezirkshauptmannschaft Liezen. Das Grundstück ist derzeit nur für den Handel mit Baustoffen vorgesehen. Eine mögliche Umwidmung wird von der Gemeinde ausgeschlossen.