Melissa Naschenweng lässt Hüllen fallen: „Da schmilzt der ganze Schnee“

Dieses neue Foto vom Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenweng heizt derzeit wortwörtlich die Sozialen Medien auf. Mit ihren Skiern in der Hand, der Skibrille am Kopf und den Skischuhen an den Füßen posiert die Lesachtalerin vor einer eher tristen Winterlandschaft.

Ein wahrer Blickfang!

Der wahre Blickfang auf dem Bild ist aber (für viele zumindest) ganz bestimmt nicht die schmale Schneespur inmitten des Brauns der Wiese – nein, viel eher zieht ihr silberner Bikini die Blicke auf sich.

„Da schmilzt der ganze Schnee“

Dieses Outfit dürfte auch der Grund dafür sein, dass nicht viel vom weißen Wintermantel in der Kulisse zu sehen ist – Diese Meinung teilen zumindest viele Facebook-Nutzer in den Kommentaren. „Da schmilzt der ganze Schnee“, kommentieren sie. Es folgen weitere Kommentare, wie „Du bist so heiß“, „was für ein Skihaserl“ und „da bekommt Mann eine Gänsehaut, aber nicht wegen der Kälte.“

Schnee-Nachschub

Doch keine Sorge, selbst wenn der Schnee schmelzen sollte, könnte schon bald für Nachschub gesorgt werden. Ab kommenden Freitag bringt ein Mittelmeertief Niederschlag nach Kärnten. Auf einer Höhe bis zu 1.000 Meter und darüber könnte es dann wieder weiß werden – mehr dazu hier.

Gänsehaut, aber eben genau wegen der Kälte

Brrrr…! Anderen wird bei diesem Anblick so gar nicht heiß, viel eher „frieren“ sie mit Melissa mit. „Ich wäre erfroren, würde ich so im Schnee stehen“, schreibt eine Userin. „Ist dir nicht kalt?“ oder „ist etwa der Frühling schon da?“ sind Fragen, die andere in den Kommentaren stellen. In einem sind sich manche einig, sie sind fast schon in Sorge um die leicht bekleidete Melissa: „Pass auf, dass du dich nicht verkühlst!“ Ja, Melissa hat wirklich wieder für eine heiße Stimmung in den Kommentaren gesorgt…

