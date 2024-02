Ein Tor nach dem anderen: KAC fährt nächsten Sieg ein

Das heutige Match gegen den HK Olimpija Ljubljana war das letzte Heimspiel im Grunddurchgang. Wie zu erwarten, bezwangen die Rotjacken auch diesen Gegner. Mit 8:1 Endstand holte sich der KAC wieder drei Zähler. Aktueller Punktestand in der Ice Hockey League-Tabelle: 102.

Vier Tore für den KAC im ersten Drittel

Um Punkt 16 Uhr ging das Spiel los, und schon einige Sekunden später gab es den ersten Tortreffer von Matt Fraser. Fraser war auch derjenige, der in der 16. Spielminute für die 2:0 – Führung sorgte. Kurz darauf nutzte Tobias Sablattnig die Chance und hämmerte den Puck in das Netz des Slowenen. Mit dem 4:0-Treffer von Stefan Klassek (Future Team) endete das erst Drittel.

©KK ©KK ©KK ©KK ©KK

Zumindest ein Tor für Laibach

Der HK Olimpija schien ziemlich motiviert aus der Pause zu kommen. In der 5. Spielminute schossen die Slowenen ihr erstes und einziges Tor. Ein Ausgleich stand aber noch immer in weiter Ferne, vor allem, nachdem Paul Postma im Powerplay nachlegte. Gefolgt von einem Doppelpack von Johannes Bischofberger.

8:1 – Sieg

In der 33. Spielminute sowie in der 56. Spielminute schmetterte der KAC-Stürmer aus Vorarlberg, der in der Wahl um den Titel „Kärntens Eishockeysuperstar“ im Finale steht, die Scheibe in die Maschen der Slowenen – mehr dazu hier. Mit dem Treffer von Manuel Ganahl endete das heutige Spiel mit 8:1.