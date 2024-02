Von der Piste abgekommen: 14-Jähriger schwer verletzt

Veröffentlicht am 18. Februar 2024, 18:49 / ©5 Minuten

Am heutigen Sonntag, dem 18. Feber, gegen 12 Uhr fuhr ein 14-jähriger Slowene auf der Familienabfahrt des Skigebiets Koralpe. Oberhalb einer Bergstation kam er aus ungeklärter Ursache von der Piste ab und prallte gegen einen Holzzaun. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er nach medizinischer Erstversorgung mit dem Pistengerät zur Talstation gebracht werden musste. Von dort wurde er mit dem Rettungsdienst in das LKH Wolfsberg eingeliefert. Aufgrund des Nebels konnte eine Seilbergung mit dem Rettungshubschrauber C11 nicht durchgeführt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2024 um 19:55 Uhr aktualisiert