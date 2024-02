Fahrstreifen verlegt: Wieder Felssturz in Radenthein

Veröffentlicht am 18. Februar 2024, 19:02 / ©AFK Millstatt-Radenthein

Am heutigen Sonntag, dem 18. Feber, gegen 9.50 Uhr kam es auf der B88 Kleinkirchheimer Bundesstraße in St. Peter, Gemeinde Radenthein, zu einem Felssturz, wodurch der Fahrstreifen in Richtung Bad Kleinkirchheim von den Feldbrocken teilweise verlegt wurde. D

Feuerwehren und Landesgeologe im Einsatz

ie Fahrbahn wurde von Mitgliedern der FF St. Peter, die mit zwei Fahrzeugen und 12 Mann im Einsatz stand, mit Hilfe eines Radladers gereinigt. Nach Eintreffen des Landesgeologen wurden von der FF St. Peter noch lose Steine aus dem steilen Gelände geräumt. Die weiteren Absicherungsarbeiten wurden von der Straßenmeisterei Spittal/Drau durchgeführt.

B88 gesperrt

Während der Arbeiten wurde der Verkehr wechselseitig angehalten. Mehrmals musste die B 88 für wenige Minuten gänzlich gesperrt werden.