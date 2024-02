Sturm Graz gegen Rapid Wien: Spannendes Duell endet mit 1:1

Die Partie begann intensiv, und bereits in der sechsten Minute brachte Leihgabe Dimitri Lavalee die Grazer nach einem Eckstoß von Horvat in Führung. Zahlreiche Abspiel- und Abstimmungsfehler auf Seiten der Gäste erleichterten den „Schwoazn“ das Spiel. Rapid konnte sich erst in der 14. Minute die erste gute Möglichkeit erarbeiten, als Grüll knapp scheiterte. Nach einem explosiven Start stabilisierte sich das Spiel auf einem guten Niveau, mit leichten Vorteilen für Sturm. In der 23. Minute vereitelte eine glänzende Parade von Niklas Hedl einen Treffer von Böving.

Christoph Langs Traumfreistoß gleicht aus

Kurz vor der Pause gelang Rapid durch einen Freistoß von Christoph Lang der Ausgleich in die lange Ecke. Die zweite Halbzeit begann erneut intensiv, aber nach rund einer Stunde unterbrach ein Foul von Grüll an Gazibegovic das Spiel, der schreiend im Rasen wälzte und ausgewechselt werden musste.

Spannung bis zum Schluss

Die Schlussphase bot erneut ernsthafte Szenen im Torraum. In der 73. Minute traf Kongolo nach einer Grüll-Ecke die Stange, und Rapid hatte Glück, dass es beim 1:1 blieb. In der 83. Minute scheiterte der eingewechselte Schnegg an Hedl und der Querlatte. In der Nachspielzeit verhinderte Hedl einen Treffer von Horvat. Am Ende blieb es bei einem gerechten 1:1-Unentschieden.