Im Kampf um die Top 6: VSV verliert gegen Black Wings

Veröffentlicht am 18. Februar 2024, 20:08 / ©VSV/ Krammer

Wie schön wäre es doch gewesen, hätten die Adler heute einen Sieg eingefahren – so weit kam es im Auswärtsspiel gegen die Black Wings Linz aber leider nicht. Nach einem torlosen Anfangsdrittel ging der VSV in der 23. Spielminute in Führung. John Hughes sorgte für den einzigen Treffer der Villacher. Im letzten Drittel entschieden die Linzer mit zwei Torschüssen das Spiel dann für sich.