Einblicke in die Gefühlswelt: Diese Kärntnerin kommuniziert mit Tieren

Veröffentlicht am 18. Februar 2024, 20:47

Aus den verschiedensten Gründen kommen Tierbesitzer zu Nadine Weiss. Oft ändern die Tiere unerwartet sein Verhalten und der Mensch wiederum versteht nicht warum. Die Kärntnerin hilft ihren Kunden dabei, genau dem auf den Grund zu gehen. „Ich bitte meinen Kunden darum, mir ein Foto des Tieres zu senden, wo man das Auge gut sieht, und mir kurz die wichtigsten Daten zu nennen. Es dürfen aber nicht zu viele Informationen sein, damit ich wertungsfrei mit dem Tier arbeiten kann“, schildert sie gegenüber 5 Minuten.

Energiefeld liefert Informationen

Wie findet die Tierkommunikatorin dann heraus, was mit dem Tier los ist? Sie erklärt: „Jedes Lebewesen besteht aus einem Energiefeld, ich klinke mich darin ein und trete mit dem Tier in Kontakt. So bekomme ich vom Tier selbst Gefühle, Bilder und Informationen übermittelt.“ Seit einem Jahr ist sie nun schon als Tierkommunikatorin, Tierenergetikerin und Transformationscoach selbstständig.

Pferd wollte nicht mehr in den Stall

Im Gespräch mit 5 Minuten erzählt Weiss auch von zwei Erfolgsgeschichten. So kam eine Tierbesitzerin zu ihr, weil das Pferd einfach nicht mehr in den Stall gehen wollte. Die Frau hat der Kärntnerin ein Foto vom Profil des Pferdes geschickt. „Durch das Energetische habe ich bemerkt, dass etwas auf der linken Seite des Kopfes nicht passte. Die Besitzerin hat mir bestätigt, dass das Pferd links kein Auge hat. Das war dann auch der Grund, warum es sich schwertat, in den Stall zu gehen. Ihr habe der Besitzerin dann geraten, den Stall umzugestalten, somit war das Problem dann auch gelöst.

Trauma lebte für Hund wieder hoch

In einem anderen Fall bat ein Pärchen Nadine um Rat: Ihr Hund wollte einfach nicht mehr in die Nähe des Mannes. Den Vierbeiner hatten sie aus einer Tötungsstation gerettet. Im Zuge ihrer Arbeit kommunizierte der Hund ihr, dass es ein Erlebnis gab, das die Traumata hochleben ließ. „Es stellte sich heraus, dass der Mann einmal zu wild mit dem Hund gespielt hat und ihn dabei falsch angepackt hat. Gemeinsam konnten wir eine Lösung finden, um die Bindung wieder aufzubauen.“ Und das sind nur zwei der vielen Beispiele, wie Nadine mit den Tieren kommuniziert und so dem Zusammenleben zwischen Mensch und Tier hilft.