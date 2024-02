Für weniger Eltern-Taxis: Neues Projekt soll helfen

Im laufenden Schuljahr nehmen 230 Schülerinnen besonders aktiv an der Aktion „Cool in die Schul“ teil. 120 davon freuten sich in der vergangenen Woche wieder über eine kleine Belohnung: eine coole Beanie-Mütze. Sie alle haben an rund 80 Prozent der Schultage den Schulbus benutzt oder sind zu Fuß in die Schule gekommen.

„Früher war Busfahren out, heute ist es cool“

Besonders erfreulich: Die Zahl der gesammelten Klimapunkte steigt kontinuierlich an. Auch wird seitens der Schulleiter ein positiver Rückgang der „Eltern-Taxis“ bemerkt. „Es ist also ein spürbares Umdenken passiert“, sind sich die Initiatoren der Aktion – Kärnten Bus & Bacher Reisen als Linienbetreiber sowie KEM Manager Hermann Florian – einig. Und auch die Bewusstseinsbildung in Richtung Öffentlicher Verkehr und auch Klimaschutz trägt Früchte: „Früher war Busfahren out, heute ist es cool“, weiß Marlene Bacher. Und wer als Kind gerne mit dem Bus fährt, wird dies auch als Erwachsener tun.

Technische Details: Die Klimapunkte werden via Handy und QR-Code im Schulbus gesammelt. Fußgänger vermerkten jeden zurückgelegten Schulweg auf einem Fußgängerpass.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.02.2024 um 21:21 Uhr aktualisiert