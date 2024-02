Neues Zuhause gesucht: Lerne „Oma“, „Bernd“ und ihre Freunde kennen

geboren 2019

männlich

kastriert

Bär ist ein freundlicher, liebenswerter Vierbeiner. Für Bär wäre ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen ohne Kinder am besten geeignet. Bär versteht sich gut mit weiblichen Artgenossen. Seine Vorliebe für Kuschelstunden ist kaum zu übersehen, und er weiß genau, wie er sich bei seinen Menschen gemütlich machen kann. Besonders begeistert ist Bär von ausgedehnten Spaziergängen. Mit seiner lebhaften Energie freut er sich darauf, die Welt außerhalb des Tierheims zu erkunden. Seine aufmerksame Art macht jeden Spaziergang zu einem vergnüglichen Erlebnis. Dabei beherrscht Bär bereits grundlegende Kommandos, was die gemeinsamen Aktivitäten noch angenehmer gestaltet. Bär träumt von einem Zuhause, das seinen Bedürfnissen gerecht wird. Ein großer Garten wäre für ihn das ideale Spielparadies, in dem er nach Herzenslust herumtollen kann.