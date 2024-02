Wechselhaftes Montagswetter: Regen und Sonne in Kärnten

Im Verlauf des Vormittags beruhigt sich das Wetter, und trockene Phasen mit teilweise sonnigen Abschnitten dominieren. Am Nachmittag nimmt die Schauerneigung vor allem in Unterkärnten wieder zu. Gleichzeitig sorgt ein leichter Nordföhn, besonders in Oberkärnten, für längere sonnige Abschnitte. In den Tauerntälern kann der Nordwind teilweise lebhaft durchgreifen. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1500 Metern über dem Meeresspiegel. Die Temperaturen bleiben weiterhin mild, mit Höchstwerten zwischen 7 und 12 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria hervorsagen.