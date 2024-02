Pferd tritt aus und trifft Kleinkind (2) am Kopf

Die Familie war am Sonntagnachmittag, dem 18. Feber, gegen 17.25 Uhr, in deren Pferdestall in Imst, als sich der Unfall ereignete. Das zweijährige Mädchen striegelte das Pferd am Hinterbein, da trat dieses plötzlich aus und traf das Kleinkind genau am Kopf.

In Krankenhaus eingeliefert

„Das Kind war ansprechbar und wies keine offensichtlichen Verletzungen auf, trotzdem setzten die Eltern einen Notruf ab“, berichtet die Landespolizeidirektion Tirol. Die Notärztin veranlasste in weiter Folge die Einlieferung des Kindes in das Krankenhaus Zams.