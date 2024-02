Auffahrunfall forderte vier Verletzte

Veröffentlicht am 18. Februar 2024, 23:19 / ©FF Kirchberg an der Raab

Ein 55-jähriger Deutscher war am Sonntag, 18. Feber, gegen 11.20 Uhr, auf der B179 unterwegs. Plötzlich wollte ein anderes Auto von rechts kommend in die Hauptspur einordnen. Der Deutsche war durch das Manöver so abgelenkt, dass er das Stauende vor ihm übersah – so die bisherigen Erkenntnisse der Polizei. Kurz darauf krachte es.

Vier Verletzte

Der Lenker fuhr einen 56-jährigen Deutschen auf, dieser wiederum wurde gegen das Auto eines anderen Lenker (30, ebenfalls aus Deutschland) geschoben. „Der 55-jährige Unfalllenker, sowie dessen Frau und Tochter des 56-jährigen Unfallbeteiligten (55 Jahre und 16 Jahre alt, beide deutsche Staatsangehörige) und die Beifahrerin des 30-Jährigen (eine 54-jährige Dänin) wurden durch den Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt“, so die Polizei. Alle wurde von der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. Die Straße war für etwa eine Stunde nur wechselseitig befahrbar.