Skifahrer bewusstlos: Frau musste Horror-Sturz mitansehen

Veröffentlicht am 18. Februar 2024, 23:29 / ©ÖAMTC/Helge Bauer

Der 33-jährige Deutsche „bewältigte“ eine rote Piste im Skigebiet Zillertal Arena. Plötzlich verlor er bei hoher Geschwindigkeit im Bereich einer Kurve die Kontrolle. „Er kam zu Sturz und prallte in der Folge mit dem Kopf gegen einen im Nahbereich der Piste stehenden Baum“, schildert die Polizei den Unfall.

Frau musste alles mitansehen

Der Skifahrer verlor kurze Zeit das Bewusstsein. Seine Frau fuhr all die Zeit hinter ihm und musste den Sturz mitansehen. Sofort setzte sie die Rettungskette in Gang. Nach der Erstversorgung wurde der 33-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus Schwaz geflogen.