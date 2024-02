Freiwillige Spende fÃ¼r ChristbÃ¤ume: Aktion brachte Ã¼ber 1.000 Euro ein

Am Sonntag, dem 18. Feber, erfolgte die Spendenübergabe von der „Weihnachtsbaumaktion“. Ein Scheck in Höhe von 1.111,11 Euro wurde an die Kinder- und Jugendwohngemeinschaft Contraste in Wolfsberg überreicht. An der wohltätigen Aktion beteiligt waren der Perchtenverein „The Dark Hellfaces“, darunter Obmann Roland Pongratz, das Erdbauunternehmen „MST e.U. Patrick Staubmann“ sowie der „Bäume-Spender“ Hubert Moser.