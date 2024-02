Kein Einkommenslimit: Unwetter-Opfer bekommen leichter finanzielle Hilfe

In den letzten Jahren wurde Kärnten immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht. Die Schäden waren enorm. Seitens des Landes Kärntens richtete man daher das „Kärntner Nothilfswerk“ als finanzielle Unterstützung ein.

Bürokratische Hürde

Eine bürokratische Hürde brachte die Katastrophenhilfe aber mit sich: Die Einkommensgrenze. Demnach konnte nicht jeder einfach um die Unterstützung ansuchen. Bis Ende 2022 durfte ein Haushalt mit zwei Personen maximal 67.000 Euro netto im Jahr verdienen. Mit dem Jahr 2023 wurde die Einkommensgrenze für einen Zweipersonenhaushalt erhöht auf 74.000 Euro netto. Eine Besserung, aber ganz gebannt war das Problem noch nicht – bis kürzlich.

Einkommensgrenze entfällt

In den letzten Jahren haben genau wegen dieser Einkommensgrenze viele gezögert, die Katastrophenhilfe überhaupt erst zu beantragen. Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner (SPÖ) erkannte das Problem und brachte den Antrag ein, das bürokratische Hindernis der Einkommensgrenze fallen zu lassen. In der Regierungssitzung vom 16. Jänner 2024 wurde der entsprechende Beschluss dazu gefasst. Dieser gilt rückwirkend mit 1. Jänner 2024 und aktuell nur für Privatpersonen. Vier Millionen Euro sind für das heurige Jahr dotiert. Mehr zu Katastrophenhilfe findest du hier.

©LPD Kärnten/Wajand

Auch Opfer der letzten Jahre sollen profitieren

Die FPÖ will noch einen Schritt weiter. Sie fordern, dass die Änderung der Richtlinie der Einkommensgrenze rückwirkend mit 1. Jänner 2022 gilt. So würden auch die Unwetter-Opfer in Treffen und Arriach, sowie jene vom vergangenen Sommer aus dem Lavant- und Jaunttal profitieren. Kärntner FPÖ-Chef Erwin Angerer dazu: „Zudem fordern wir, dass sich Selbstständige und auch Landwirte nicht mehr einer Einkommensprüfung unterziehen müssen, bevor sie Geld vom Nothilfswerk bekommen. Wir fordern weiterhin einen 100 Prozent Vollkaskoschutz für Unwetteropfer und eine unbürokratische Auszahlung der Hilfsmittel.“

©FPÖ Kärnten

Leistbarer Versicherungsschutz gefordert

ÖVP-Katastrophenschutz-Sprecher Michael Maier meldete sich diesbezüglich ebenso zu Wort. In einer Aussendung unterstreicht er die Wichtigkeit der Katastrophenhilfen und betont: „Als Nachhaltigkeitskoalition haben wir uns vorgenommen, die Hürden für Unterstützung abzubauen und jetzt auch umgesetzt. Betroffene erhalten künftig unbürokratischer und damit auch schneller Katastrophenhilfe. Damit ist ein wichtiger Schritt getan. Wir müssen aber weiter daran arbeiten, dass es einen leistbaren Versicherungsschutz für Katastrophen-Opfer gibt.“

©Land Kärnten/ unbekannt

„Tropfen auf dem heißen Stein“

Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer sieht die Entschädigungen aus dem Katastrophenfonds nur als einen „Tropfen auf dem heißen Stein“ und schließt sich der Forderung rund um eine Pflichtversicherung gegen Unwetterschäden an. Er schlägt vor: „Alle Hausbesitzer in Österreich, die eine Feuerversicherung abschließen, würden eine Solidaritätsgemeinschaft bilden und in einen Topf einzahlen, aus dem im Schadensfall die Schäden beglichen würden. Die Versicherungsprämie für den Einzelnen wäre in dem Fall gering. Der Bedarf ist jedenfalls enorm.“