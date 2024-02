Mehrere Verletzte bei Skiunfällen in Sölden, darunter auch ein 9-Jähriger

Veröffentlicht am 19. Februar 2024, 06:47 / ©5 Minuten

Ein 9 Jahre altes Kind aus den Niederlanden fuhr am 18. Februar 2024 gegen 11 Uhr am Gaislachkogel (Skigebiet Sölden) mit Skiern auf der rot markierten Piste Nummer 1 talwärts und prallte aus noch ungeklärter Ursache gegen eine Absturzsicherung. Dabei wurde der 9-Jährige unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung mit dem NAH „Martin 8“ in das Krankenhaus Zams geflogen.

69-Jähriger schwer verletzt

Ein 69-jähriger Deutscher fuhr ebenfalls am Sonntag gegen 14 Uhr am Rettenbachferner (Skigebiet Sölden) mit Skiern auf der blau markierten Piste Nummer 32 talwärts und kollidierte dabei mit einem weiteren Wintersportler, wodurch beide zu Sturz kamen. Der Deutsche zog sich beim Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung vom NAH „Martin 8“ in das Krankenhaus Zams geflogen. Der Zweitbeteiligte, der unverletzt blieb, setzte seine Fahrt fort, ohne zuvor seine Identität bekannt zu geben.

Zwei Skifahrer krachten ineinander

Zwei Niederländer im Alter von 29 und 62 Jahren fuhren am Sonntag gegen 14.30 Uhr am Gaislachkogel (Skigebiet Sölden) mit Skiern auf der rot markierten Piste Nummer 1 talwärts. Als der 26-Jährige dabei einer vor ihm plötzlich auftauchenden, bisher unbekannten Skifahrerin nach links ausweichen musste, kollidierte er mit dem zum selben Zeitpunkt überholenden 62-Jährigen. Beide Skifahrer kamen zu Sturz. Während der 26-Jährige unverletzt blieb, wurde der 62-Jährige unbestimmten Grades verletzt und musste nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung vom NAH „Alpin 2“ in das Krankenhaus Zams geflogen werden.