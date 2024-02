Futsal-Polizeisportverein holte sich den Meistertitel

Ein entscheidendes Match in der Meistergruppe der 2. ÖFB Futsal Bundesliga stand am Sonntagabend, dem 18. Feber 2024, für die Sektion Futsal des Landespolizeisportvereins Kärnten an. Und die Sportler konnten die Herausforderung mit Bravour meistern! In der Sporthalle St. Martin in Villach holten sie sich den Sieg gegen die Panthera Graz. Somit steigen sie nicht nur in die prestigeträchtige Futsal-Bundesliga auf, sondern dürfen auch den Meistertitel in der 2. ÖFB Futsal Bundesliga in Empfang nehmen. Details folgen …

©LPSV-K Futsal ©LPSV-K Futsal