Familienstreit endete tödlich: Sohn stach auf Freund der Mutter ein

Im steirischen Murtal ereignete sich im Juni 2023 ein schockierender Vorfall: Ein 24-Jähriger fügte dem Lebensgefährten (49) seiner Mutter (59) im Streit mit einem Messer tödliche Verletzungen zu. Insgesamt 39 Messerstiche konnten im Zuge der Obduktion festgestellt werden.

Dramatische Szenen

Am Abend des 28. Juni kam es zum Einsatz in der Wohnung eines Mehrparteienhauses in Zeltweg. Dabei rief die 59-jährige Murtalerin am Notruf um Hilfe, nachdem es zu einem Streit und einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit ihrem in Graz lebenden Sohn gekommen war. Sofort begaben sich Einsatzkräfte zum Einsatzort. Dort stellten sie bereits im Stiegenhaus massive Blutspuren fest.

Mann tot aufgefunden

In der besagten Wohnung fanden Polizisten schließlich den bereits leblosen 49-Jährigen mit offensichtlichen Verletzungen am Boden liegend vor. Die Frau war noch mit Erste-Hilfe-Maßnahmen beschäftigt. Der unmittelbar darauf eintreffende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des 49-Jährigen aus dem Bezirk Murtal feststellen. Auch die 59-Jährige wies leichte Verletzungen im Gesicht auf. Sie wurde vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus eingeliefert.

Tatwaffe sichergestellt

Der Tatverdächtige selbst hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits aus der Wohnung entfernt. Polizisten nahmen den 24-Jährigen jedoch kurz darauf im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung unweit vom Tatort entfernt widerstandlos fest. Bei ihm stellten Beamte die mutmaßlich verwendete Tatwaffe – ein Küchenmesser – sicher. Auch er wies Verletzungen an den Händen und im Gesicht auf und wurde im Beisein von Polizisten zur ambulanten medizinischen Versorgung ein Krankenhaus verbracht.

Gestand die Tat

Der 24-Jährige zeigte sich bei der Einvernahme geständig. Demnach fügte der Verdächtige dem Opfer nach vorausgehenden Streitigkeiten mit einem Küchenmesser tödliche Stiche im Bereich des Oberkörpers zu. Der 24-Jährige dürfte zum Tatzeitpunkt unter Alkohol und Drogeneinfluss gestanden sein. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Einlieferung des 24-Jährigen in die Justizanstalt Leoben sowie die Beiziehung eines Toxikologen an.

Urteil am Nachmittag erwartet

Am Montag, den 19. Februar muss sich der 24-Jährige vor einem Geschworenengericht rechtfertigen. Das Urteil soll am Nachmittag erfolgen. Bis zu 20 Jahre Haft blühen dem 24-Jährigen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2024 um 07:20 Uhr aktualisiert