Kroatisch-französische Fusionsküche: Neues Lokal in Graz eröffnet

Das vietnamesische Lokal „Vina“ ist im letzten Jahr übersiedelt: Ecke Neutorgasse/Klachberggasse wurde neu eröffnet – und das in größeren Räumlichkeiten mit mehr Plätzen für Gäste. Was aber passiert mit dem ehemaligen Standort am Grieskai? Dem wurde neues Leben eingehaucht, und zwar von Goran Margetic, der dort mit kroatisch-französischer Fusionsküche punkten will.

Doors open

Eröffnung wurde letztes Wochenende gefeiert, bis März kann man dem neuen Lokal von Montag bis Samstag zwischen 11 und 15 Uhr einen Besuch abstatten. Ab März soll der Vollbetrieb starten, dann werden die Öffnungszeiten ausgeweitet. Auch eine „bisserl größere Party“ wird folgen, verrät der Betreiber.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2024 um 08:48 Uhr aktualisiert