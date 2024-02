Bis zu 13 Grad: Wetter zeigt weiter seine milde Seite

Das milde Wetter in Kärnten setzt sich fort. Auch am Dienstag und Mittwoch liegen die Temperaturen im zweistelligen Bereich, wie ein Meteorologe von Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten verrät: „Höchstwerte zwischen 10 und 13 Grad sind zu erwarten.“ Am wärmsten soll es in Unterkärnten, zwischen Villach und dem Lavanttal, werden. Dazu erwartet uns meist strahlender Sonnenschein. Nebel- und Hochnebelfelder sowie Wolkenreste lockern rasch auf und es bleibt trocken.

„Solche Temperaturen eigentliche erst im März üblich“

„Schuld“ sei eine Südwestwetterlage, wie der Fachmann erklärt. „Unter anderem ist es der Klimawandel, der dazu beiträgt, dass bereits jetzt im Februar immer wärmere Luftmassen zu uns strömen. Eigentlich sind solche Temperaturen erst im März üblich“, erklärt er. Erst am Freitag kündigt sich ein Italientief und damit wieder Schlechtwetter an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2024 um 08:46 Uhr aktualisiert