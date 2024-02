Sehnlichster Wunsch erfüllt: Für Gerald ging es aufs Metallica-Konzert

„Seit seiner frühen Jugend an spielt Gerald Gitarre. Er ist in dieses Instrument verliebt und investiert jede freie Minute in dieses wunderschöne Hobby. Früher spielte er sogar in einer Band und absolvierte viele grandiose Auftritte“, berichtet die Wohlätitgkeitsorganisation „Rollende Engel“. Mehr als 13 verschiedene Gitarren sollen sich im Besitz des 62-jährigen Innviertlers befinden. Kürzlich ersteigerte er auch noch eine Gitarre des Gitarrenvirtuosen Joe Bonamassa. Der Oberösterreicher war in freudiger Erwartung, denn schon bald sollte er sein großes Idol treffen.

Musik gibt Gerald Kraft

Eine tragische Diagnose änderte plötzlich alles: Bei Gerald wurde Krebs festgestellt. Seit wenigen Tagen befindet er sich auf der Palliativstation und täglich werden seine Schmerzen größer. Was ihm hilft? Es ist Musik! Musik mit lauten Gitarren, am besten von Metallica, wissen die „Rollenden Engel“. Diese Gruppe hört er täglich, welche ihm die Kraft gibt, weiter gegen seine Krankheit zu kämpfen. Den „Rollenden Engeln“ wurde zugetragen, dass der Oberösterreicher gerne das Symphonic Tributte Metallica Konzert in Salzburg besuchen würde. Diesem Wunsch wollten sie ihm unbedingt erfüllen. Gesagt getan: „Binnen zwei Stunden hatten wir unser Fahrzeug, sowie ein medizinisches Team einsatzbereit.“

Zum Konzert in die Mozartstadt

Für Gerald ging es mit einem Team der „Rollenden Engel“ nach Salzburg in den großen Saal des Mozarteums. Die Plätze gewährten gute Sicht auf die Bühne und auf die Musiker von ORION Metsymphony. Während des Konzerts hielt der Gitarrist plötzlich inne, begrüßte den Innviertler vor vollem Publikum und widmete ihm den nächsten Song. Gerald und seine Frau bekamen vor Rührung nasse Augen. „Der Saal applaudierte und begrüßte unseren Fahrgast. Eine super tolle Geste der Band, die unserem Fahrgast für wenige Minuten von seiner Krankheit vergessen ließ“, berichten die „Rollenden Egel“.

„Es war ein wunderschöner Abend“

Nach dem Konzert nahmen sich die Musiker Zeit, um Gerald über Metall, Heavy Sounds und Gitarren zu plaudern. „Unser Fahrgast strahlt über das ganze Gesicht. Im Anschluss ging es wieder retour ins Krankenhaus, wo Gerald den Nachtschwestern voller Freude von diesem wunderschönen Erlebnis berichtete. Ob unser Fahrgast in dieser Nacht vor lauter Freude ein Auge zumachen konnte wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass wir ihm und seiner Frau einen wunderschönen Abend machen konnten“, so berichtet der Verein von dem für Gerald einzigartigem Erlebnis.

