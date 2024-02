Grazer Außenseiter kämpfen um Aufstieg gegen Bregenz im EHF European Cup

Aufgrund der EHF European Cup Teilnahme der Bregenzer, die am Samstagabend gegen den Förthof UHK Krems ins Viertelfinale zogen, geht es nun im heimischen Bewerb um den Einzug in die nächste Runde.

Kampf um den Sieg

Trotz zehn stündiger Anreise möchten die Grazer den Eurostarter ärgern und gegen Tobias Wagner und Co eine Runde weiterkommen. „Wir fahren als Außenseiter nach Bregenz, aber auch wenn wir nicht in voller Besetzung auflaufen können, werden wir bis zur letzten Sekunde um den Aufstieg in nächste Cup-Runde kämpfen.“, so HSG Holding Graz Spieler Srdjan Predragovic.

Europameisterschafts-Stars warnen Gegner

Gerade vor den drei Europameisterschaftsteilnehmern ist das Team von Rene Kramer gewarnt. Torhüter Ralf Patrick Häusle hielt im Europacup-Duell am Samstag gleich 46%. Kreisläufer Tobias Wagner steuerte zu dem sechs Tore und Markus Mahr traf fünfmal beim 33:30-Erfolg über die Wachauer bei.