Zur Orientierung: O&M Trainerin Linda erzeugt räumliche Bilder mit Blinden

Veröffentlicht am 19. Februar 2024, 10:27 / ©Jasmin El-Ashi-Pöstinger

Linda Kanzler arbeitet seit 2017 im Odilien-Institut in Graz. In den Jahren 2021 und 2022 absolvierte sie die Ausbildung „Orientierungs- und Mobilitätstraining“, kurz O&M Training. „Wir sind aktuell nur fünf Blinden- und Sehbehindertenpädagogen im Team. Und nur ich und ein Kollege sind auch ausgebildete O&M Trainer.“ Und das, obwohl dieses Training im Lehrplan für blinde und sehbehinderte Schüler klar verankert ist. Zu den Grundlagen gehören hier der Umgang mit dem Blindenstock, Raumerkundung, Pläne lesen und wie man die Himmelsrichtungen zur Orientierung nutzen kann.

Training vom Blindenstock bis zur Kreuzung

„Man braucht einen medizinischen, pädagogischen oder therapeutischen Grundberuf, um die Ausbildung zum O&M Trainer zu machen“, klärt Linda über den Lehrgang auf, der 24.000 Euro kostet. Sie selbst ist ausgebildete Ergotherapeutin und hat 2017 neben ihrem Studium als Freizeitassistentin im Blinden- und Sehbehindertenverband zu arbeiten begonnen. Heute bringt sie ihren Klienten bei, wie sie sich räumlich und im Straßenverkehr zurechtfinden. Grundlagen, wie das Training mit dem Blindenstock, finden indoor statt. „Erst später geht man hinaus. Zuerst in ein ruhiges Wohngebiet mit wenig Verkehr. Dort umrundet man den ersten Wohnblock. Danach folgen Überquerungen, Kreuzungen mit Ampel, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter.“

Viele 100 Stunden unter der Dunkelbrille

Das Ziel der Trainings sei immer, dass sich die Menschen danach überall auf der Welt alleine zurechtfinden können, beschreibt Linda ihre Aufgabe. Sie lehrt den Menschen, wie man einen Blindenstock richtig verwendet, nämlich immer vor sich pendelnd und im Rhythmus passend zum Schritt. „Im Stehen hat man den Stock immer beim Körper im Bleistiftgriff. In den ersten Einheiten wird oft nur der fließende Übergang vom Bleistiftgriff zum Grundgriff trainiert, den man dann zum Gehen braucht.“ Während ihrer Ausbildungszeit hat Linda selbst mehrere 100 Stunden unter der Dunkelbrille verbracht und sich damit im Straßenverkehr zurechtgefunden: „Nur was man selbst kann, kann man auch anderen beibringen.“

Graz ist vorbildlich, mit ein paar Ausnahmen

Als Trainerin hält sie sich während der Übungseinheiten auch oft im Hintergrund. „Mit den Klienten wird ein Ziel vereinbart. Wenn sie meinen angekommen zu sein, klopfen sie mit dem Blindenstock dreimal auf den Boden. Wenn sie meine Hilfe brauchen, legen sie beide Hände darauf.“ Graz sei eine vorbildliche Stadt, wenn es um die Orientierung für Blinde ginge, sagt die Trainerin. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Mobilität und Infrastruktur vom Blinden- und Sehbehindertenverband Steiermark weiß sie aber auch über die Problemzonen Bescheid.

Blind zur Trafik

„Im Winter sind die Lawinenwarnstangen immer eine große Gefahr. Diese unterläuft man mit dem Stock und hören kann man sie auch nicht.“ Das führe immer zu vielen Cuts. „Auch über die Annenstraße und die Situation der Haltestellen dort gibt es immer wieder Meldungen.“ Um die Lage in diesem Bereich zu verbessern, finden momentan Gespräche mit dem Bauamt für barrierefreies Bauen statt. Ein O&M Training kann man in jedem Alter in Anspruch nehmen. Linda erzählt, ihr ältester Klient war ein 94-jähriger Mann, der erst im hohen Alter, aber dafür sehr schnell, erblindet ist: „Da macht man natürlich nicht alles von A bis Z genau durch. Ihm war es wichtig, dass er den Weg von seiner Wohnung zur Trafik findet, um seine Zigaretten zu holen.“ Das O&M Training hat es ihm ermöglicht.

©Jasmin El-Ashi-Pöstinger Linda Kanzler (rechts im Bild) nutzt den tastbaren Reliefstadtplan für das Training mit Klientin Nadine (links) ©Jasmin El-Ashi-Pöstinger Trainerin Linda (rechts) mit Klientin Nadine (links) auf dem Weg zur nächsten Kreuzung

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2024 um 10:56 Uhr aktualisiert