Neue Markthalle entsteht am Kaiser-Josef-Platz

Ein neues Wochenmarktviertel soll – wie berichtet – im Bereich des Kaiser-Josef-Platzes in Villach entstehen. Im Mittelpunkt steht ein multifunktionales Quartiershaus, welches künftig als Genussmarkthalle fungieren soll. Erste Details verrieten Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) sowie die Stadträte Erwin Baumann (FPÖ) und Christian Pober (ÖVP) am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz.

Neue Markthalle mit Tiefgarage

Villachs Innenstadt soll zum Zentrum des Marktwesens in der Alpen-Adria-Region werden, so das ehrgeizige Vorhaben der Stadt Villach. Unterstützt werden sie dabei von der BWS-Gruppe. Geplant sei nicht nur ein Zusammenschluss der bisherigen Märkte, sondern auch eine Erweiterung des Angebotes auf fünf bis sechs Markttage. Der Josefmarkt – so der Name des neuen Treffpunktes – soll zu einem Kulturort in der Innenstadt werden. Der Fokus liegt dabei auf einer neuen, 1.600 Quadratmeter großen Markthalle, die nicht nur zusätzliche Stellplätze bieten soll. In den Obergeschossen sind zudem ein Seminarraum, eine Schauküche sowie Büroflächen und Co-Working-Spaces angedacht. Auch Wohnraum und eine Tiefgarage sollen geschaffen werden. Umsetzen soll das Projekt der Klagenfurter Architekt Christian Halm.

Millionen-Investition

Auch Marktfieranten, die Innenstadtwirtschaft sowie Bewohner der Villacher Innenstadt sollen miteingebunden werden. Das Marktgeschehen soll sich zudem nicht nur in der neuen Halle abspielen, wie Bürgermeister Albel betont. Auch am Vorplatz sei so einiges geplant. So sollen dort heuer bereits drei Street-Food-Märkte über die Bühne gehen. Investieren will man in das Marktprojekt insgesamt 25 Millionen Euro. Mit einer Fertigstellung rechnet man in ungefähr vier Jahren.

©5 Minuten | Über sechs Stockwerke zieht sich das Gebäude, in dem die neue Markthalle entstehen soll. ©5 Minuten | Zusätzlich sollen auch Büroflächen und Wohnraum entstehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2024 um 10:40 Uhr aktualisiert