Eltern-Kind-Treffen beantwortet häufige Fragen zum Langzeitstillen

Am 21. Feber

Die Veranstaltungsserie für Eltern von Babys und Kleinkindern geht in die nächste Runde. Schon am kommenden Mittwoch, dem 21. Feber 2024, treffen sich Interessierte wieder im Haus der Musik in St. Stefan. Diesmal ist das Schwerpunkt-Thema das Langzeitstillen.

Infos der Experten

Das Treffen bietet die optimale Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch. Hinzu kommen die wertvollen Tipps der Experten. Die Veranstaltungsreihe ist eine Kooperation der Stadtgemeinde Wolfsberg mit dem Gesundheitsland Kärnten unter der fachlichen Leitung von Hebamme Daniela Reinbacher. Die Teilnahme ist kostenlos.