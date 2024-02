Mittelmeertief ist im Anmarsch: Wird es in Kärnten schneien?

Frühlingsfans sollten diese Woche noch einmal ordentlich Sonne auftanken! Schon am Donnerstag ziehen nämlich dicke Wolken in Kärnten auf. Diese sind der Beginn eines Mittelmeertiefs, welches spätestens am Freitag intensiven Niederschlag ins südlichste Bundesland Österreichs bringen wird. „Aller Voraussicht nach werden bis zu 80 Liter pro Quadratmeter erwartet“, erklärt ein Meteorologe von Geosphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Der Schwerpunkt bewegt sich dabei in den Karnischen Alpen und den Karawanken.

Wird es auch schneien?

Zumindest diesbezüglich kann der Fachmann etwas beruhigen: „In tiefen Lagen wird es wahrscheinlich nur regnen“, betont er. Die Schneefallgrenze liegt meist über 1.000 Meter Seehöhe. Flocken werde es lediglich in höheren Tälern Oberkärntens, wie dem Lesachtal, geben. Ob auch das obere Gail- oder Drautal etwas von der weißen Pracht abbekommen werden, sei noch unsicher. „Das hängt immer von ein paar Grad ab.“