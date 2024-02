Grippewelle in Kärnten: So viele lagen letzte Woche flach

Ein Blick auf die Gesundheitssituation in Kärnten offenbart interessante Trends in der siebten Woche sowohl des Jahres 2023 als auch 2024. Die Statistiken bezüglich grippaler Infekte, echter Grippeerkrankungen und Covid-19-Infektionen geben Aufschluss über die aktuelle Lage. In der siebten Woche des Jahres 2023 gab es insgesamt 3.510 grippale Infekte, 75 echte Grippefälle und 699 Corona-Infektionen. Im Jahr 2024 stiegen die Zahlen auf 4.018 grippale Infekte, 269 echte Grippefälle und die Corona-Infektionen sind auf 99 Fälle gesunken. Die Gesamtkrankenstände belaufen sich in der siebten Woche 2024 auf insgesamt 13.097.

Rückgang der Krankenstände

Ein Vergleich mit der Woche sechs zeigt, dass sowohl die Infektionen als auch die Gesamtkrankenstände zurückgegangen sind. 2023 gab es in der Woche sechs 3.640 grippale Infekte, 65 echte Grippefälle und 625 Corona-Infektionen. Im Jahr 2024 erhöhten sich die Zahlen auf 4.414 grippale Infekte, 269 echte Grippefälle und die Corona-Infektionen sind auf 141 Fälle gesunken. Bei den Gesamtkrankenständen gab es einen Rückgang von 14.195 auf 13.888.

„Rückgang der Krankenstände, dennoch über 90.000 Betroffene“

Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse betont: „Erneut ist die Zahl der Krankenstände bei allen drei Erkrankungen – Grippe, grippalen Infekten und Covid-19 – im Vergleich zur Vorwoche gesunken. Dennoch sind aktuell über 90.000 Menschen aufgrund eines grippalen Infekts oder der echten Grippe im Krankenstand. Bei einer Erkrankung ist eine symptomatische Therapie mit fiebersenkenden Mitteln empfehlenswert. Auch Schmerzmittel können die Beschwerden lindern. Wichtig ist es, Bettruhe einzuhalten und sich ausreichend zu schonen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.02.2024 um 12:30 Uhr aktualisiert