Zwei Boote liegen im Klagenfurter Fundamt „vor Anker“

Das Fundamt Klagenfurt hat seinen Sitz in der Pernhartgasse 10. Für Informationen, Auskünfte und Fragen bitte unter der Telefonnummer +43 463 537-5600 anrufen oder eine E-Mail an [email protected] senden. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag jeweils von 8 bis 15 Uhr und am Freitag von 8 bis 12 Uhr.